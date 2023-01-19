Ordu ve Artvin'deki kayak tesisleri sezonu açtı

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ORDU/GÜMÜŞHANE/BAYBURT/ARTVİN (AA) - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen Ordu ve Artvin'deki kayak tesisleri konuklarını ağırlamaya başladı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, bölgede iki hafta önce etkili olan yağışın ardından kayakseverlere kapılarını açtı.

Ordu Kayak Kulübü Başkan Yardımcısı Fevzi Turan, AA muhabirine, 2017'de açılan tesise sadece Ordu'dan değil ve yurt dışından da kayakseverlerin geldiğini söyledi.

Tesisten 5 yılda yaklaşık 500 bin kişinin faydalandığını vurgulayan Turan, "Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, karın geç yağması nedeniyle ziyaretçilerine kapılarını geç açtı ancak açılır açılmaz da yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldık. Özellikle hafta sonları buraya gelenler kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşıyor." dedi.

Kayak antrenörü de olan Turan, 650 dönümde kurulu tesiste 2 telesiyej ve 10 pist bulunduğunu, pistlerin toplamının 17 bin 250 metre olduğunu anlattı.

Giresun'dan gelen Ebru Özge Uzun, vakit buldukça kayak yapmak için Çambaşı'na çıktığını belirterek, "Kayak dersi alma imkanı da buldum. Burası stres atmak ve güzel vakit geçirmek için çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Tesislere Samsun'dan gelen Dilek Özkolay da ortamın çok keyifli olduğunun altını çizerek, "Kar çok olmasa da kayak yapma imkanı bulduk." diye konuştu.

- Artvin'deki kayak merkezi doğal karla sezonu açtı

Artvin merkeze 18 kilometredeki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde ladin, köknar ve çam ağaçları arasında yer alan Atabarı Kayak Merkezi 8 Ocak'tan bu yana doğa ve kayakseverleri ağırlıyor.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 2009'dan beri hizmet veren, zorluk derecesine göre toplamda 1310 metre uzunluğunda 2 pistten oluşan, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik de teleski bulunan merkeze, Artvin ve çevre illerden kayakseverler ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, yağışın geç ve az olması nedeniyle sezonun geçmiş yıllara kıyasla daha geç başladığını söyledi.

Tesislerde suni karlama olmadığını, bu nedenle de yağışın ardından faaliyete başlandığını dile getiren Başköylü, "Kar kalınlığımız çok az olmasına rağmen, doğal karla sezonu geç de olsa açtık. Kar kalınlığı geçtiğimiz yıllara oranla düşük ama pistlerimiz kayağa elverişli. İki haftadır beklentilerimizin üzerinde ziyaretçi ağırladık." diye konuştu.

Pistin, dağın kuzey yamacında kalması nedeniyle karın kolay erimediğine işaret eden Başköylü, sezonun diğer illerdeki kayak merkezlerine göre daha uzun sürdüğünü belirtti.

Kayak yapmak için merkeze gelen Suat Çelik, "Bölge normalde çok kar yağışı alan bir yer. Biz bu yıl şaşkınız. Çok az kar yağdı. Yine de pistimizde kar var, kayak yapabiliyoruz. Birçok pistte o da yok." dedi.

- Bayburt'taki kayak merkezinde sezon henüz açılamadı

Kışın en ağır yaşandığı kentlerden olan Bayburt'taki Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde yeterli kar olmadığı için sezon henüz açılamadı.

Her yıl Bayburt'un yanı sıra çevre illerden de kayakseverleri ağırlayan, şehir merkezine 40 kilometrede 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki kayak merkezinde 1260 metrelik pist ve teleski bulunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AA muhabirine, karın istenilen seviyede olmaması nedeniyle merkezi olağan zamanda faaliyete açamadıklarını söyledi.

Önceki yıllarda kasım veya aralıkta sezonun başladığını anımsatan Köse, "Yeterli kar yok. Şu an dağın birçok bölgesinde çimenler, toprak gözüküyor, fırtınanın doldurduğu yerleri saymazsak 10-12 santimetre kalınlığında kar var." diye konuştu.

Köse, çeşitli şampiyonalara hazırlanan sporcular ile günübirlik tatil yapmak isteyenlerin bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sporcu arkadaşlarımız antrenmanlarını yapamadılar. Birçok sporcumuz bölge yarışmasına ya da Türkiye şampiyonasına antrenman yapamadan gittiler veya gidecekler. Kar yağışı bekliyoruz, inşallah kısa zamanda beklediğimiz kar yağar, pistimizi yaparız ve sporcularımıza, kayakseverlere bu hizmeti sunarız."

- Zigana Dağı'ndaki kayak tesisinde de yeterli kar yok

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'ndaki merkezde de kar kalınlığı kayak için elverişli seviyeye gelmedi.

Merkezde karın az olması nedeniyle önceki yıllara göre sakin günler yaşanıyor. Kayak merkezi ve Zigana Dağı'na gelenler kızaklarla kayarak zaman geçirebiliyor.





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