Ordu'da batma tehlikesi geçiren balıkçı teknesi kurtarıldı

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ORDU (AA) - Ordu'da denizde teknesi batma tehlikesi geçiren balıkçı, arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde mezgit avı için tekneyle denize açılan Sabahattin Sarıkaya, suya bıraktığı ağı bir süre sonra toplamaya başladı. Bu sırada teknesi su almaya başlayan Sarıkaya, yardım için balıkçı arkadaşlarını aradı.

Sarıkaya'nın bulunduğu noktaya ulaşan balıkçılar çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda batma tehlikesi geçiren tekne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kıyıya çekildi.

Kurtarma anı balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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