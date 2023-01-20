Fatsa'da Türk müziği konseri düzenlendi

ORDU (AA) - Fatsa ilçesinde, "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Türk müziği konseri organize edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan proje çerçevesinde, Fatsa Halk Eğitimi Merkezi tarafından konser programı gerçekleştirdi.
Halk Eğitim Merkezi Korosu, şef Soner Bedük yönetiminde Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'ndaki etkinlikte sevilen eserleri seslendirdi.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği programa, Kaymakam Avni Kula, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vergeloğlu ve Fatsa Belediyesi Meclis Başkan Vekili Bünyamin Davu da katıldı.