Fatsa'da Türk müziği konseri düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Fatsa ilçesinde, "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Türk müziği konseri organize edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan proje çerçevesinde, Fatsa Halk Eğitimi Merkezi tarafından konser programı gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi Korosu, şef Soner Bedük yönetiminde Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'ndaki etkinlikte sevilen eserleri seslendirdi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği programa, Kaymakam Avni Kula, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vergeloğlu ve Fatsa Belediyesi Meclis Başkan Vekili Bünyamin Davu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.