AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de kimin Cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir, milletimizin teveccühüdür." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması" programına katıldı.

Türkiye'nin 2023'te çok önemli bir seçimi hep beraber keyifle çalışarak, çok güzel bir seçim kampanyası gerçekleştirerek neticelendireceğini belirten Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde milletin Türkiye Yüzyılı'nın kapısını sonuna kadar açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğini, AK Parti'yi de açık ara birinci parti yapacağını söyledi.

Ordu'daki teşkilatlarının bütün seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de çok güçlü şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini ve AK Parti'yi en önde çıkaracağını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu seçim, 20 yıllık bir iktidar boyunca yapılan hizmet ve eser siyasetinin milletimiz tarafından ibra edildiği bir seçim olacak. 'Ordu'ya yapılan hizmetleri anlatın' deseler ve mikrofonu gençlere, hanımlara, Ordulu hemşerilerimize bıraksan akşama kadar AK Parti'nin yaptığı hizmetleri anlatırsınız, vakit yetmez. Hizmetleri ben anlatacak değilim. Herhalde bu 20 yıl içinde bugünkü değeriyle belki 60 milyarın üstünde yatırım buraya yapıldı. Yapılan yatırımların her biri diğeriyle bir şekilde geride kalıyor."

AK Parti'nin 20 yılda gerçekleştirdiği en büyük hizmetin vesayet sistemini geride bırakarak Türkiye'de özgüven inşasını gerçekleştirmesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ülkenin milli savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştığının altını çizdi.

- "Bizim yolumuz belli, istikametimiz belli"

Gittiği her yerde gençlere, "Siz Türkiye'nin uzay istasyonunda çalışır mısınız" diye sorduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ben daha bir tek çocuktan, 'ya amca sen deli misin, ne uzay istasyonu. Türkiye'nin uzay istasyonu mu var' cevabını almadım. Öğrenciler, 'evet başkanım doğru söylüyorsun biz Türkiye'nin uzay istasyonunda çalışırız' diyorlar. Şu özgüvene bakar mısınız? Bundan 30 sene evvel çocuklara böyle bir soru sormak aklımızdan bile geçmezdi. 20 yıl, 10 yıl evvel geçmezdi. Şimdi Allah'ın izniyle Türkiye uzay yarışında da var olacak ve Türkiye o alanda da dünyada adından bahsettiren bir ülke olacak."

Kurtulmuş, birilerinin içeriden bu güçlü yürüyüşün akamete uğraması için hesap üstüne hesap yaptığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bakıyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları çok güçlü bir şekilde yürüyecek, bu yürüyüşü inkıtaya uğratmak için masalar kuruyorlar. 6'lı masa. Kaç kere toplandıklarını ben unuttum. İki senedir konuşuyoruz, toplan Allah toplan. Konuş Allah konuş. Yemek ye, çay iç, kahve iç, hangi sonuca ulaştınız? Mesele 6 artılı masanın bir aday belirleyememesi değildir. Mesele bir fikir etrafında toparlanamamış olmalarıdır. Bizim yolumuz belli. İstikametimiz belli. Türkiye yüzyılı hedefi etrafında yürüyüşe devam edecek miyiz?"

- "Erdoğan, AK Parti seçimi kazanacak"

AK Parti'nin, özellikle temmuz ayından bu yana yapılan her ankette yukarıya doğru hızla yükselmesiyle içerdekilerin huysuzlaşmaya başladığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Esas önemlisi dışarıdan da artık Türkiye'yi rahatsız edecek bazı sözler söyleme başladılar. Bir tanesi medyaya da düştü. Dünyanın önemli dergilerinden birisi, Türk bayrağının siluetine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetini koyarak, 'Türkiye bu seçimde diktatörlüğe gidiyor, buna mani olmamız lazım' diyor. Adama 'hoşt' derler. Sen haddini bil. Dergiysen dergiliğini yap. Türkiye'de kimin Cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir, milletimizin teveccühüdür. Türkiye'nin büyük, güçlü Türkiye istikametinde gittiğini görüyorlar ya onun için endişe ediyorlar."

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde böyle devam etmesi durumunda dünyanın en etkili ekonomilerinden, sözü en güçlü ülkelerinden birisi olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir taraftan danışmanlardan birisi, 'Türkiye'deki seçimlere müdahale etmemiz lazım, yoksa Erdoğan seçimi kazanır, vay halimize' diyor. Rüyalarınız kaçmaya devam etsin, Erdoğan seçimi kazanacak, AK Parti seçimi kazanacak." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi ve gölgesindekileri bu millet asla iktidara getirmedi, sittin sene de iktidara getirmeyecektir." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ancak ola ki tereddütü olan arkadaşlar varsa onlara samimiyetle arkadaşı, dostu olarak sorun. Mesela bu 6 artılı masa iktidar olmayacak ama var sayalım ki 20 yıldır iktidarda olsalardı, bunlar Türkiye'de insansız hava aracı yapabilirler miydi? Akıllarından geçer miydi? SİHA'ları yaparlar mıydı? Türkiye'nin akıllı mühimmatlarını, savaş gemilerini yaparlar mıydı? Milli savunma sanayini yüzde 80 seviyesine getirebilirler miydi? Otoyolları ve tünelleri yapabilirler miydi? Terörle mücadelede başarılı olabilirler miydi? Eğer onlar iktidarda olsaydı Marmaray'ı yapar mıydı? 3. köprüyü, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü'nü yapabilirler miydi? Vallahi akıllarına bile gelmezdi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurtulmuş: Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağını ...
Ordu'da bir manav takdir belgesi alan öğrencilere meyve dağıttı
YEREL HABERLER Ordu'da bir manav takdir belgesi alan öğrencilere ...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da ...
Fatsa'da Türk müziği konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Fatsa'da Türk müziği konseri düzenlendi
Ordu'da belediyenin sözleşmeli personeli kura ile belirlendi
YEREL HABERLER Ordu'da belediyenin sözleşmeli personeli kura ile ...
Batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçılar kurtarıldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçılar ...
(Görüntülü)BATMA TEHLİKESİ GEÇİREN TEKNEYİ BALIKÇILAR KURTARDI, O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BATMA TEHLİKESİ GEÇİREN TEKNEYİ BALIKÇILAR ...
Ordu'da batma tehlikesi geçiren balıkçı teknesi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ordu'da batma tehlikesi geçiren balıkçı teknesi ...
Ordu 2. OSB'de çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Ordu 2. OSB'de çalışmalar devam ediyor
Kabataş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Kabataş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet ...
Ordu ve Artvin'deki kayak tesisleri sezonu açtı
YEREL HABERLER Ordu ve Artvin'deki kayak tesisleri sezonu açtı
Hayata tek koluyla tutunan yüzücü Beyza Nur'un hedefi milli takım
YEREL HABERLER Hayata tek koluyla tutunan yüzücü Beyza Nur'un hedefi ...
Ünye'de yolda bulunan cüzdan ve para sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Ünye'de yolda bulunan cüzdan ve para sahiplerine ...
Ulubey'de hayırsever kardeşler konferans salonu yaptıracak
YEREL HABERLER Ulubey'de hayırsever kardeşler konferans salonu ...
Ordu'da fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ordu'da fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Öğrencilerin tasarladığı çöpleri ayrıştırabilen "yenilikçi geri dönüşüm kutusu" birinci oldu
YEREL HABERLER Öğrencilerin tasarladığı çöpleri ayrıştırabilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.