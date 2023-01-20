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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da STK temsilcileriyle buluştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da STK temsilcileriyle buluştu:

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Büyük milletler eğer önlerine büyük hedefler koymazlarsa gidecekleri bir yol olmaz. Elin oğlunun oyuncağı haline dönerler. Dolayısıyla bu aziz milletin ve büyük ülkenin de büyük hedefleri olmak zorundadır." dedi.

Kurtulmuş, Ordu'daki programları kapsamında Altınordu ilçesindeki bir otelde "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı"na katıldı.

Gittikleri her ilde bu toplantıları yaptıklarını, çok güzel fikirlerin ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, 4-5 yılda yaşanan olayların insanlık tarihi boyunca belki asırlar içinde gerçekleşen gelişmeler olduğunu ifade etti.

Ekonomideki derin konular ve dünya meselesindeki derin çözümsüzlükler gibi konuların üzerine birde pandeminin geldiğini söyleyen Kurtulmuş, böylece dünyadaki temel meselelerin çok daha yalın bir şekilde ortaya çıktığını dile getirdi.

Kurtulmuş, bu süreçte enerji, lojistik ve gıda krizlerinin dünya ekonomisini derinden sarsmaya başladığını, bu krizlerin dünyadaki temel dengeleri de yerinden oynattığını vurguladı.

- "Türkiye istihdam bakımından rekor noktalara geldi"

Pandemi krizinin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin dünyadaki dengesizliklerin tuzu biberi olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Zaten pandemi ile ortaya çıkmış bir çok mesele bu sürede daha da ağırlaşmaya başladı. Bu süreçte Türkiye önemli bir tercihte bulundu. Bazı batılı ülkeler karşılaştıkları sorunların belki ölçeğini hafifletmek için frene basarken Türkiye gaza bastı. Ekonomiyi küçültmek yerine büyüterek, üretimi, istihdamı, ihracatı yeni alanlarda yatırım yapılmasını sağlayarak yoluna devam etti. Son 9 çeyrektir dünyada üst üste büyümeyi temin edebilen tek ülke Türkiye oldu. Aynı zamanda 2022 yılında dünyada gelişmeyi kaydeden ülkelerden birisi oldu. Yine Türkiye 253 milyar dolarlık ihracat rekoru ile geçtiğimiz yılı geride bıraktı. Türkiye istihdam bakımından da rekor noktalara geldi."

Gittikleri her ilde Organize Sanayi Bölgelerinin genişletilmesi yönünde taleplerin olduğunu bildiren Kurtulmuş, bu taleplerin Türkiye'nin üretim gücünün artarak devam ettiğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin aldığı tedbirlerle zor süreçlerin üstesinden geldiğini söyleyen Kurtulmuş, vatandaşların alım gücünü artıracak doğrudan ya da dolaylı şekilde programların uygulamaya konduğunu anlattı.

Bu süreçte Türkiye'nin uluslararası alanda çok güçlü bir ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bütün bölgesel krizlerin çözümünde rıza ve karşılıklı anlaşmaya dayalı müzakere prensiplerini çalıştırarak en ağır ve en çetrefilli sorunların çözümünü bile masada temin edebilecek bir kararlılığı ortaya koydu." dedi.

- "Türkiye öncülüğünü gerçekleştirmiş oldu"

Bütün dünyanın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı izlerken, Türkiye'nin savaşın sonlandırabilmesi için üzerine düşen sorumlukları yerine getirdiğini kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte oynadığı rolü birinci dereceden bilenlerden birisiyim. Her gün 'nasıl olur da bu savaşı bir şekilde sonlandırırız, bölgesel barışın sağlanmasına katkıda bulunuruz' diyerek Türkiye fevkalade önemli bir rol icra etti. Dünyada hem Putin hem de Zelenskiy ile konuşabilen tek lider olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sorunların çözülmesi, tahıl koridorunun aşılması, esir takasının gerçekleştirilmesi gibi alanlarda Türkiye öncülüğünü gerçekleştirmiş oldu."

Milli savunma sanayi alanında arka arkaya atılan adımlarla Türkiye'nin dünyada yıldız ülkelerden biri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, İHA ve SİHA'ların yanı sıra diğer akıllı mühimmatlarıyla, savaş uçaklarıyla, helikopterleri ile Türkiye'nin büyük adımlar attığını belirtti.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini belirten Kurtulmuş, "Ayrıca teröre destek veren ülkelere bir şekilde bu desteklerinden vazgeçmesi için bütün uluslararası platformları yerli yerinde kullandı." dedi.

- "Biz hedeflerimizi hep büyük tutacağız"

Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yoluna devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, ülkenin son 20 yıl içinde ekonomiden dış politikaya, toplumsal bütünleşmeden uluslararası ilişkilere, ulaşım ve hastanelere kadar birçok konuda alt yapısını temin ettiğini anlattı.

Büyük milletlerin büyük hedeflerinin olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Büyük milletler eğer önlerine büyük hedefler koymazlarsa gidecekleri bir yol olmaz. Elin oğlunun oyuncağı haline dönerler. Dolayısıyla bu aziz milletin ve büyük ülkenin de büyük hedefleri olmak zorundadır. Biz hedeflerimizi hep büyük tutacağız. Önümüzdeki dönem Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Allah'ın izni ile Türkiye'nin Yüzyılı olacak. Bu aziz milletimizin yüzyılı olacak. Türkiye dünyada sözü muteber bir ülke haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

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