Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Mamirov, OTSO'yu ziyaret etti

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ORDU (AA) - Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

OTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden gelen heyet, Ordu'da faaliyet gösteren odanın üye firmalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

Daha sonra odanın toplantı salonunda, "Özbekistan Ticaret, Turizm ve Karşılıklı Yatırım Olanakları" konulu tanıtım toplantısı düzenlendi.

OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, toplantıdaki konuşmasında, söz konusu heyetin hem bu yöreyi keşfetmek hem de Ordulu yatırımcıları da Özbekistan'a yatırım yapmaları konusunda davet etmek için burada olduklarını belirtti.

Programa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üye firmaları gezerek başladıklarını anlatan Karlıbel, şunları kaydetti:

"Buralarda çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Burada da hem sizlerle tanışacaklar hem de Özbekistan'daki yatırım fırsatlarını, ticari ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi, beraber neler yapabileceğimizi bize anlatacaklar. Bu şimdilik ilk görüşme, daha sonra biz kendilerini Ankara'da ziyaret edeceğiz. Daha sonra bizler de Özbekistan'da keşif gezisine çıkacağız inşallah. Irkımız bir, kültürümüz bir, dilimiz bir. Bundan sonraki süreçte birlikte çalışarak devam edeceğiz."

Mamirov ise toplantıya katılanlara teşekkür ederek, Özbekistan'daki yatırım ve ticari anlamda fırsatları anlatarak üye firmalara sunum gerçekleştirdi.





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