Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

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ORDU (AA) - Ordu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesinde 9 adresteki kaçak silah imalathanelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 el yapımı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 132 tabanca mermisi ile montaja hazır çok sayıda silah ve tüfek parçaları ele geçirildi.

Ekipler, imalathanedeki silah yapımında kullanılan ekipmanlara da el koydu.

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.





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