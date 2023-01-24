Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesinde 9 adresteki kaçak silah imalathanelerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 el yapımı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 132 tabanca mermisi ile montaja hazır çok sayıda silah ve tüfek parçaları ele geçirildi.
Ekipler, imalathanedeki silah yapımında kullanılan ekipmanlara da el koydu.
Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.