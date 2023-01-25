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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da üretilen organik yumurtalar BAE'ye ihraç edilecek

AA

Ordu'da üretilen organik yumurtalar BAE'ye ihraç edilecek

ORDU (AA) - Ordu'da "Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üretilen organik yumurtalar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilecek.

Kentte 2014'te hayata geçirilen proje çerçevesinde üretilen organik yumurtaların BAE'ye satışı için Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği çalışma başlattı.

Bu kapsamda BAE'de faaliyet gösteren bir şirketin üretimden sorumlu yetkilileri Ordu'ya gelerek Altınordu ilçesindeki yumurta paketleme tesisi ile tavuk çiftçiliklerinde incelemelerde bulundu.

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, gazetecilere, kentte yumurta üretiminin her geçen ay arttığını, bunda Büyükşehir Belediyesinin önemli desteği olduğunu söyledi.

Daha önce Ordu'dan Dubai'ye yumurta ihracatı yaptıklarını ancak bazı nedenlerden dolayı buna ara verildiğini belirten Sezgi, farklı ülkelere yumurta ihracatı için çalışmalara yeniden başladıklarını, bu doğrultuda BAE'de güçlü bir yumurta tedarikçisi firmanın yetkililerini Ordu'ya davet ettiklerini dile getirdi.

Sezgi, yaptıkları görüşmelerde sona gelindiğini ve her konuda anlaşma sağlandığını, ilerleyen günlerde yumurta ihracatına yeniden başlayacaklarını kaydetti.

- "İnşallah önümüzdeki günlerde ilk sevkiyata başlamış olacağız"

Ordu Tarım AŞ (ORTAR) Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser da aylık 1 milyon organik yumurtayı BAE'ye ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ön anlaşmayı sağladığımız bu firma, ülkesinde çok güçlü ve ulusal bir firma. İnşallah önümüzdeki günlerde ilk sevkiyata başlamış olacağız." dedi.

Ordu'da yumurta üretiminin artmasına en önemli katkının Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından verildiğini ifade eden Eser, Güler'in tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarının meyve verdiğini söyledi.

BAE'li firmanın üretimden sorumlu müdürü Swaraj Rajendran da Ordu yumurtasını daha önce zincir marketlerin raflarında gördüğünü, bunun üzerine yetkililerle temasa geçtiklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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