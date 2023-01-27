Ordu'da kayak merkezinde yaralı ve mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, 35 personelin katılımıyla kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Kabadüz Kaymakamlığınca, ilçeye bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde organize edilen tatbikata, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, ANDA Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli katıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği elektrik kesintisi nedeniyle telesiyejde mahsur kalanları kurtaran ekipler, kayak sırasında düşmesi sonucu ayağı kırılan kişinin bulunduğu yere kar motoruyla ulaşarak ambulansa taşıdı.
Yaşanması muhtemel olaylarda koordinasyonun sağlanmasının hedeflendiği tatbikatı, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da izledi.