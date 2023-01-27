Çambaşı Yaylası'nda yapılacak festivalin hazırlıkları tamamlandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenecek, "18. Çambaşı Kış Festivali"nin hazırlıkları sona erdi.
Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi iş birliğinde Çambaşı Yaylası'nda yarın başlayacak festivalde, off-road ve kayak yarışları yapılacak.
Yöresel lezzetlerin de ikram edileceği festivalde, yerel ve ulusal sanatçılar sahne alacak.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, hafta sonu gerçekleştirilecek festivalin mükemmel geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Kaya, "İki gün dolo dolu geçecek festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." dedi.