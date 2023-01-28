Ordu'da başarılı firmalar ödüllendirildi

ORDU (AA) - Ordu'da, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi"ne giren 9 firma temsilcisine plaket verildi.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Ordu Ticaret Borsasınca (OTB) bir otelde, Ekonomist Dergisi'nin "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi"ne girme başarısı gösteren firmalara yönelik program düzenlendi.
Vali Tuncay Sonel, Ordulu 9 firmanın Anadolu'nun ilk 500 şirketi arasında yer almasından dolayı gurur ve onur duyduğunu söyledi.
OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel ise zor şartlar altında başarı yakalayan iş dünyasının yıldızlarını tebrik ettiğini dile getirdi.
OTB Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman da başarı hikayesi yaratan şirketlerin yanında olduklarını ifade etti.
Tören, protokol üyelerinin firma temsilcilerine plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.