Ordu'da "18. Çambaşı Kış Festivali" başladı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen "Çambaşı Kış Festivali" başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festivalde, off-road kulüplerince gösteri sunuldu.

Festival kapsamında Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde de kayak yarışları yapıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, burada yaptığı konuşmada, bu yılki festivale heyecanla başladıklarını söyledi.

Katılımın oldukça güzel olduğunu belirten Kaya, insanların gönüllerince eğlendiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan İbrahim Dalgıç da doyasıya eğlendikleri güzel bir hafta sonu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

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