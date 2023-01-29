Ordulu simitçi, müzik eşliğinde oynayarak satışlarını artırıyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordulu Dursun Ali Atıcı, 3 tekerlekli simit arabasına kurduğu müzik sistemiyle hem satışlarını artırıyor hem de müşterileriyle oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan ve 20 yıldır simitçilik yapan Atıcı, vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla bir süre önce simit arabasına ses sistemi düzeneği kurdu.

İlçenin işlek caddelerini gezerek simit satan Atıcı, bu sırada müziği açıp çalan şarkılar eşliğinde oynayarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Etrafına toplanan müşterileriyle de zaman zaman oynayan Atıcı, bu arada satış da yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Evli ve 1 çocuk babası Atıcı, AA muhabirine, kentte kendisine "meşhur simitçi Ali" dendiğini belirterek, müzik dinlemeyi ve eğlenmeyi çok sevdiğini söyledi.

Bir süre fırınlarda çalıştıktan sonra simit satmaya başladığını anlatan Atıcı, daha sonra üç tekerlekli aracına ses sistemi kurduğunu ve mikrofon yardımıyla vatandaşlara seslendiğini ifade etti.

48 yaşındaki Atıcı, simitlerini çalan müzik eşliğinde satışa sunduğunu, bazen müziğin ritmine dayanamayarak oynadığını, müşterileri de kendisine eşlik ettiğinde ortaya renkli görüntüler çıktığını kaydetti.

Bu sayede daha fazla satış yaptığına işaret eden Atıcı, "Halimden çok memnunum. Müşterilerim de buna alıştı. Oyun oynadığımı görenler cep telefonlarıyla kayıt alıp sosyal medyada paylaşıyor." dedi.

Atıcı, günde ortalama 250 simit sattığını da sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.