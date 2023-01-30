Ordu'da yol şantiyesinden hırsızlık yaptığı belirlenen kişi yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'da, yol şantiyesinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ordu Çevre Yolu inşaatının şantiyesinden farklı tarihlerde 1 ton inşaat demiri, 500 kilogram iksa demiri ve 500 kilogram süren borusu çalınmasına ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu hırsızlıkların faili olarak belirledikleri C.K'yi, adresine düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Öte yandan C.K'nin, çaldığı malzemeleri Altınordu ilçesindeki bir geri dönüşüm işletmesine sattığı tespit edildi.