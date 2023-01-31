Ordu, yaklaşık 1,5 ayda kruvaziyerle gelen 2 bin turist ağırladı

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ORDU (AA) - Ordu'da, 19 Aralık'tan bu yana 3 kruvaziyer gemisiyle gelen yaklaşık 2 bin turist ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, rıhtım sayısı ve derinliği artırılıp yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişli hale getirilerek büyütülen Ünye Limanı'nda, 19 Aralık 2022'den bugüne 3 kruvaziyer gemisi ile yaklaşık 2 bin turistin karaya ayak bastığı belirtildi.

Kentin tarihi ve doğal mekanlarını gezen turistlerin, Yason Burnu, Hoynat Adası ve Boztepe gibi birçok noktayı görme fırsatı yakaladığı aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Altınordu ilçesinde de benzer çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

Buna göre 90 metrelik mevcut iskele boyunun 140 metre daha uzatılarak 230 metreye çıkarılacağı bildirilen açıklamada, "İskelenin en uç noktasında 7,5 metre olan su derinliği de 10 metreye çıkarılacak. Gümrük gibi çeşitli birimlerin de yer alacağı iskele ile kruvaziyer gemiler Altınordu rıhtımına da uğramadan geçmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Güler, nisan ayında başlayacak yeni seferlerle gelecek turistlerin gece de şehirde kalacağını belirterek, şunları kaydetti:

"​​​​​​​Hatta 2 gün kalma programları da var. Böylece sadece günübirlik değil, aynı zamanda gece kalarak da kültürümüzü, turizmimizi ve misafirperverliğimizi görecekler. Dolayısıyla yeni bir sayfa açıyoruz. Güzel bir dönemin başlangıcı olacak."





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