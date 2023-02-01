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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedavi amacıyla başladığı yüzmede 20 madalya kazandı

AA

Tedavi amacıyla başladığı yüzmede 20 madalya kazandı

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da işitme ve bedensel engelli Selin Ortatepe, doktorların tavsiyesi üzerine başladığı yüzme sporunda 8 yılda 20 madalya kazandı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Selin Ortatepe'ye doktorlar tedavisine destek olabileceği düşüncesiyle yüzmeyi tavsiye etti.

Ailesinin desteğiyle 2015'te Ordu Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzmeye başlayan 26 yaşındaki Selin Ortatepe, antrenör Olcay Tercan'ın dikkatini çekti.

Tercan, Ortatepe ailesi ile görüşerek kızlarına yüzmede teknik öğretmek istediğini aktardı. Antrenörün bir süre eğitim verdiği genç kız, Ordu Gençlik Spor Kulübünün lisanslı sporcusu olmayı başardı.

Kulübü adına en son Aralık 2022'de Konya'da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca organize edilen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılan Selin Ortatepe, 50 metre serbestte altın, 200 metre serbestte ise gümüş madalya kazandı.

Başarılı yüzücü, böylece ulusal yarışmalarda kazandığı madalya sayısını 20'ye çıkarttı.

Selin Ortatepe, yeni başarılara ulaşmak için havuzda haftanın belli günlerinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.


- "Yeni başarılara imza atmak için yolumuza devam edeceğiz"


Antrenör Olcay Tercan, AA muhabirine, özel antrenman programları sayesinde Selin Ortatepe'nin yüzme altyapısını oluşturduklarını söyledi.

Antrenmanları mümkün olduğunca aksatmadıklarını belirten Tercan, "Sporcumuzun daha iyi seviyeye gelmesi için çok çalıştık. Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak çok çalıştık ve sporcumuzun performansının artmasını sağladık." diye konuştu.

Tercan, belli bir aşamanın ardından yarışmalara katılan Selin'in başarılı sonuçlar elde ettiğini aktardı.

Sporcusunun hayatının yüzme sayesinde değiştiğini dile getiren Tercan, şunları kaydetti:

"Yüzme sporu Selin'e ilk önce sosyallik ve bir sporcu kimliği kattı. Hayata tutunma azmi oldu. Bu sporda başarılar geldikçe kendisi, ailesi ve bizler çok mutlu oluyoruz. Yeni başarılara imza atmak için yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Selin'i uluslararası platformlarda yarıştırmak. Hedefimiz, yeni madalyaları ilimize kazandırmak."

Tercan, bu tür çalışmalarla engelli bireylerin sosyalleşmesine katkı sağladığı için de ayrıca mutlu olduğunu vurgulayarak, "Engelli bireylerin hiç çekinmeden bize başvurmalarını istiyoruz. Biz Selin ve diğer arkadaşları gibi olan kişileri sporla tanıştırmak, onlara sporcu kimliği verip spor alanında da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Selin bir şeyleri başardıkça çok mutlu oluyor"


Anne Bircan Ortatepe ise kızının yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Selin'in yüzmeye başladıktan sonra öz güven kazandığına dikkati çeken Ortatepe, "Bu sayede güzel arkadaş ortamları edindi." dedi.

Ortatepe, "Selin bir şeyleri başardıkça çok mutlu oluyor." ifadesini kullanarak, şöyle konuştu:

"Kızımın yarışmalarda derece aldığını gördükçe bizler de çok mutlu oluyoruz. Annesi olarak sürekli yanındayım. Her konuda destekçisiyim. Bundan sonra da hep kızımın yanında olmayı sürdüreceğim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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