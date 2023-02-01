Ordu'da karda yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara yiyecek desteği

ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde farklı noktalara, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Akkuş Belediyesi, kar yağışıyla birlikte zorlu kış şartlarında sahipsiz hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Ekipler, ilçenin farklı noktalarına sahipsiz hayvanlar için yiyecek ve mama bıraktı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve mama bırakıldığını ifade eden Demirci, "Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmuyoruz. Bu soğuk havalarda onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herkes sokak hayvanlarını düşünmeli. Bizler de bu soğuklarda her zaman olduğu gibi yine sokak hayvanlarını besledik." dedi.



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