Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Sonel, eski Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda 347 kişinin sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Sonel, sağlık sorunlarını aktaranların tedavilerine yardımcı olunması için ilgili kurumların yetkililerine talimat verdi.
Vatandaşlara devletin şefkatini, güler yüzünü göstermeye gayret ettiklerini belirten Sonel, taleplerin başında yer alan yol şikayetleriyle ilgili mağduriyetlerin giderileceğini aktardı.
Sonel, hayırsever iş insanlarından temin edilen market alışveriş kartlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.