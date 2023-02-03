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Ordu'da "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi

AA

Ordu'da "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi

ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan 30 kişi adliyeye çıkarıldı.

Antalya, Isparta ve Erzincan'da da 31 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Ordu'da yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Ordu ve Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Narkotik ekiplerince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, ilk etapta şüphelilerden 25'i, ardından da 5'i yakalanmıştı.

Ekiplerin iki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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