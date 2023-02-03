Ordu'da "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan 30 kişi adliyeye sevk edildi

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ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan 30 kişi adliyeye çıkarıldı.

Antalya, Isparta ve Erzincan'da da 31 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Ordu'da yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Ordu ve Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Narkotik ekiplerince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, ilk etapta şüphelilerden 25'i, ardından da 5'i yakalanmıştı.

Ekiplerin iki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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