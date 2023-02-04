Altınordu Belediyesi ekipleri okulların çevresini temizledi

ORDU (AA) - Altınordu Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki okulların çevresinde temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde ve kırsaldaki okulların bahçelerinin yanı sıra çevresini de temizledi.

Açıklamada, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in şu ifadelerine yer verildi:

"Daha iyi fiziki koşulların oluşturulması için sürdürdüğümüz çalışmalarla okullarımız eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılına tertemiz ve güvenli bir şekilde girmiş olacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın rahat ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. İkinci yarı yılda da tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

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