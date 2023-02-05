Ordu'nun 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı, 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar festivali yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen festival, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Davul ve zurna eşliğinde kar üzerinde horon oynayan katılımcılar, kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Off-road yarışlarının da yapıldığı festivalde katılımcılara, pancar çorbası, patates ve çay ikram edildi.

Yarışlarda dereceye girenlere katılım belgesi ve hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, festivalin herkes için güzel bir eğlence olduğunu söyledi.

Ordu'nun güzelliklerini görmek için herkesi kente davet eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uluvahta Yaylası Kar Festivali'ni geleneksel hale getirdik. Bu güzelliklerin herkes tarafından görülmesi için elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz. Gölköy ilçemizin yazı ayrı, kışı ayrı bir güzel. Belediye olarak bu güzelliklerin tüm dünya tarafından görülmesi için buralara sosyal donatılar yapıyoruz."

Festivale Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile vatandaşlar katıldı.





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