Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler deprem bölgesine hareket etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler deprem bölgesine hareket etti

AA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler deprem bölgesine hareket etti

ORDU (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, AFAD 8 personel, 2 araç, Ordu Büyükşehir itfaiye 15 personel, 3 araç, 1 yemek tırı, 10 personel, Ordu ANDA 6 personel, 1 araç, Ordu İHH 11 personel, 2 araç, 112 Acil 6 personel, 2 ambulans, UMKE 10 personel, 2 araç olmak üzere 66 personel ve 13 araç deprem bölgesine yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de paylaşımında, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ise depremde hayatını kaybedenlere vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara "geçmiş olsun" temennisinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Trabzon olarak AFAD 11 personel, 2 araç, itfaiye 13 personel, 3 araç, UMKE 14 personel, 4 araç, 24 gönüllü, 1 araç ile Adıyaman'a, İHH 8 personel, 1 araç, AKUT 22 personel, 5 araç ile Malatya'ya, 112 Acil 15 personel, 5 araç ile Gaziantep'e, Kızılay 2 personel, 2 araç, TTAKE 11 personel, 3 araç ile Osmaniye'ye olmak üzere 120 personel, 26 araç ile deprem bölgelerimize görevlendirme yapılmıştır."

Rize'den ise AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı öncülüğünde 25 personel ile 5 arama kurtarma aracı, 3 kişilik Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), 3 ambulans, Çayeli Bakır İşletmelerine ait Maden Arama Kurtarma Timi, ÇAYKUR'a ait 2 tır bölgeye sevk edildi. Rize AKUT ekibi de Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

Ayrıca AFAD gönüllüleri hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye hareket etti.

Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri ihtiyaç malzemelerinin temin edilerek kısa sürede bölgeye sevki için çalışma başlattı.

Giresun Valiliği de AFAD'tan 17 personel ve 3 aracın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 10 personel ve 2 aracın, Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 3 personel ve bir aracın, 12 AKUT personeli ve 2 aracın, 21 UMKE personeli, 2 ambulans ve 3 aracın Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP&#039;TEKİ DEPREM DOĞU KARADENİZ?DE DE HİSSEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TEKİ ...
Ordu'nun 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ordu'nun 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar ...
Altınordu Belediyesi ekipleri okulların çevresini temizledi
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi ekipleri okulların çevresini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.