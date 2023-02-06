Ordu'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Ordu'da yardım kampanyası başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını duyurması sonrası çok sayıda kişi, belediyeye getirdikleri eşyaları ekiplere teslim etti.

Belediye çalışanları tarafından paketlenen eşyalar, deprem bölgesine gönderilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Güler, "Sabah ilk saatlerde bizim ilkyardım ve kurtarma ekibimiz, bununla birlikte 5 bin kişilik mobil mutfak tırımız yola çıktı. Tüm sivil toplum örgütleri hassasiyet göstererek buraya yardımlarını iletmeye başladılar. Bizler de Valiliğimiz ile birlikte koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Güler, battaniye, uyku tulumları, hijyen ürünleri, çocuk bezi gibi acil ihtiyaçlara dikkati çekerek, bu konuda duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise depremden etkilenen vatandaşlar için ayni ve nakdi yardım çalışmasının başlatıldığı kaydedilerek, nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin, Ordu Kamu Hizmetleri ve Sosyal Hayatı Destekleme Derneğinin Vakıfbank Ordu Şubesindeki TR13 0001 5001 5800 7285 9921 36 nolu hesaba bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

Ayni yardımda bulunmak isteyenlerin ise ihtiyaç duyulan battaniye ve hijyen malzemelerini AFAD koordinesindeki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi deposuna teslim etmeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.