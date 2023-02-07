Ordu'dan deprem bölgesine giden ekipler Malatya'da baba ve kızını kurtardı

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ORDU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Ordu'dan Malatya'ya giden ekipler, yıkılan binanın enkazından baba ile kızını kurtardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibinin, Malatya'da çalışmalara başladığı belirtildi.

Ekiplerin, Hamidiye Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bir apartmanın enkazında küçük bir kızın sesini duyduğu aktarılan açıklamada, 8 yaşındaki Sadiye ile babası Şahin Özdemir'le telefonla iletişime geçildiği belirtildi. Bulundukları yer tespit edilen baba ve kızının, enkazın altından 7 saatlik titiz çalışma sonrası sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Sadiye Özdemir'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bahçeye çıkmak için hazırlandığımız sırada annem farklı bir odada depreme yakalandı ve enkaz altında kaldı. Annem kaçamadı. Annem yanımızdan ayrıydı. Bize eşya almak için yatak odasına gitmişti. Annemden hiç ses gelmiyor. Annemin elini çektim, tuttum, sonra elimi bıraktı. Ondan sonra daha hiç elimi tutmadı. Annem enkazın altında kaldı."

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