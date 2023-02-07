Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı Eda E'yi (22) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sinan Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sinan Ş. (36) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatları, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Sinan Ş'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 24 Mart'ta Sinan Ş, tartışma sonucu Eda E'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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