Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi mevkisinde, Tufan Padar yönetimindeki 52 ABK 737 plakalı otomobil ile Kubilay Çakıcı'nın kullandığı 52 ABG 929 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü Tufan Padar ile diğer araçta bulunan Nurten Çakıcı yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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