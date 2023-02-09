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Malatya'da 15 yaşındaki çocuk 85 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

AA

Malatya'da 15 yaşındaki çocuk 85 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

ORDU (AA) - Malatya'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki çocuk, Ordu'dan giden ekiplerin çalışması sonucu 85 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ordu'dan Malatya'ya giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İsmetiye Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 85 saat sonra, 15 yaşındaki Nalan Kılıç'ı enkazdan kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "85. saatte bir mucize daha gerçekleşti. Ekiplerimiz Malatya'da Nalan Kılıç isimli evladımızı enkaz altından sağ salim çıkardı." ifadelerine yer verdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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