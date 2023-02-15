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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede kadın Ordu'da doğum yaptı

AA

Depremzede kadın Ordu'da doğum yaptı

ORDU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler dolayısıyla Adıyaman'dan ayrılan hamile kadın, bebeğini Ordu'da dünyaya getirdi.

Adıyaman merkezdeki evleri ağır hasar gören 9 aylık hamile Hacer Güler, eşi ile Ordu'ya geldi.

Hamileliğinin son dönemindeki Güler, müracaat ettiği Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Azra" adını verdikleri ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Kızını sağlıkla kucağına alan Güler, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.

Deprem öncesi büyük bir gürültü duyduğunu belirten Güler, daha sonra evlerinin bir kısmının hasar gördüğünü ifade etti.

Güler, depremin ardından önce İstanbul'a gittiklerini, ardından da geldikleri Ordu'da bebeğinin doğduğunu anlatarak, "Çok şükür bebeğimizi kucağımıza aldık. Şimdilik geçici süreyle bebeğimiz tedbir amacıyla yenidoğan ünitesinde tutuluyor." dedi.

Hacer Güler, bebeğini memleketlerine dönene kadar Ordu'da büyüteceklerini dile getirdi.

Baba Resul Güler de deprem nedeniyle sıkışan evin kapısını ayağı ile kırarak dışarıya çıkmayı başardıklarını aktardı.

Evin hasarlı olduğunu ifade eden Güler, bazı akrabalarının farklı noktalarda enkaz altında kaldığını, iki gün onları kurtarmak için ekiplere yardımcı olduğunu anlattı.

Güler, bir yıllık evli olduklarını belirterek, "Eşim deprem nedeniyle çok eziyet çekti. Saatlerce havalimanlarında ve yollarda beklemek zorunda kaldık. Çok şükür kızımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun. Ordu halkına bizlere gösterilen misafirperverliği için de teşekkür ederim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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