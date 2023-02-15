Ordu'da yaşayan Türkmenistanlı kadın depremzedeler için gönüllü çalışıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Türkmenistanlı kadın Umida Dinmesu, depremzedeler için gelen yardımların ayrıştırılmasında gönüllü çalışıyor.

Evlenerek Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 1,5 yıldır ilçede yaşayan Türkmenistan uyruklu Dinmesu, hayırseverler tarafından Fatsa Belediyesine getirilen kolilerin taşınması, araçlara yüklenmesi ve eşyaların tasnif edilmesine yardımcı oluyor.

Umida Dinmesu, AA muhabirine, depremin acısını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Ben de buna kayıtsız kalamadım. Belediyeye gelerek ekiplerin yaptığı işlere yardıma koştum. Vatandaşların yardımları halen sürüyor. Biz de gelen bu yardımları kolilere ayrı ayrı yerleştirerek bölgeye gönderiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Onların acısını paylaşıyoruz." dedi.

Bir haftadır ekiplere gönüllü yardımcı olduğunu kaydeden Dinmesu, imkanı olduğu sürece desteğini sürdüreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.