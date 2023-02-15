Ordu'da depremzedeler için toplanan yardımlardan hırsızlık iddiası

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ORDU (AA) - Ordu'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan yardımlardan 2 yorgan çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altınordu ilçesinin Şarkiye Mahallesi Muhtarlığınca, deprem bölgesinden gelerek Ordu'da misafir edilen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Muhtarlık önünde bir çuval içerisinde bulunan iki yün yorganın kaybolduğunu fark eden muhtar Emre Yayla, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Yayla, çuvalın bir kişi tarafından çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.









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