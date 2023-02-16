Depremzedeler için toplanan yardımlardan hırsızlık iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

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ORDU (AA) - Ordu'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan yardımlardan 2 yorgan çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Depremzedeler için yürütülen yardım kampanyasında bir çuval içerisinde bulunan iki yün yorganın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisinin C.M. olduğunu belirledi.



Söz konusu çuvalla yakalanan C.M. (46), cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altınordu ilçesinin Şarkiye Mahallesi Muhtarlığınca, deprem bölgesinden gelerek Ordu'da misafir edilen depremzedeler için yardım kampanyası başlatılmıştı. 14 Şubat'ta muhtarlık önünde bir çuval içerisinde bulunan iki yün yorganın kaybolduğunu fark eden muhtar Emre Yayla, güvenlik kamerası kayıtlarını izlemiş, çuvalın bir kişi tarafından çalındığı gerekçesiyle polise başvurmuştu.



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