Ordu'da restoranda çıkan yangın hasara yol açtı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçenin Medreseönü Mahallesi'nde İsmail Gebeşoğlu'na ait restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

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