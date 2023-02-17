Ordu Valisi Sonel'in eşi depremzedeleri ziyaret etti

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, kentte misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından otel, kamu misafirhaneleri ve evlere yerleştirilen depremzedeler yalnız bırakılmıyor.

Depremden etkilenen Adıyaman'da koordinatör vali olarak görevini sürdüren Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de depremzedeleri ziyaret etti.



Ailelerin taleplerini dinleyen Sonel, çocuklara hediye verdi.

Tedavileri devam edenleri de hastanelerde ziyaret eden Sonel, yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.



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