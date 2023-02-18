Ordu'da doğum yapan depremzede annenin bebeğine "Miraç" adı verildi

ORDU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Kahramanmaraş'tan ayrılan hamile kadın, bebeğini Ordu'da dünyaya getirdi.

Kahramanmaraş'taki evleri ağır hasar gören Ayşegül ve Alaatin Kara çifti, iki gün araçta kaldıktan sonra yakınlarının davetiyle Ordu'ya geldi.

Fatsa ilçesinde yardımseverlerin desteğiyle tutulan eve yerleşen 5 kişilik aileden Ayşegül Kara, özel bir hastanede dün doğum yaptı.

İkinci çocuklarını kucaklarına alan Kara çifti, Miraç Kandili dolayısıyla bebeklerine "Miraç" adını verdi.

Hastaneden taburcu olan anne Ayşegül Kara, AA muhabirine, Kahramanmaraş Çocuk Kütüphanesi'nde çalıştığını ve depremden bir hafta önce doğum iznine ayrıldığını söyledi.

"Mucize eseri kurtulduğumuzu düşünüyorum." diyen Kara, "Miraç ikinci çocuğum. Şu an şanslı bir bebek mi, şanssız bir bebek mi? bilmiyorum. Doğum dün sabah gerçekleşti. Çok şükür sağ salim yavrumuzu kucağımıza aldık." dedi.

Kara, Fatsalı yardımseverlerin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizim için burada ev ayarlamışlar. Dernekler, sivil toplum kuruluşları, belediye, kaymakamlık bizler için seferber olmuş, tek yürek olmuşlar. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Ben hatta insanlığa olan ümidimi kaybetmiştim. Yani deprem vesilesiyle bu konuda artık daha da mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Çocuğumun odası, eşyaları, her şeyi hazırdı. Ben orada doğum yapmayı hayal ederken burası nasip oldu. Ne yapalım? Şükürler olsun."

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