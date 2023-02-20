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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'dan deprem bölgesine giden AFAD ekibi kente döndü

AA

Ordu'dan deprem bölgesine giden AFAD ekibi kente döndü

ORDU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Ordu AFAD ekibi görevini tamamladı.

Ordu'dan depremin ilk sabahı yola çıkan ve görevlerini tamamlayarak şehre geri gelen AFAD'dan 15, ANDA'dan ise 6 kişi, aileleri ve ilgililerce karşılandı.

Vali Yardımcısı Bayram Gale, AFAD İl Müdürlüğü binası önündeki karşılamanın ardından toplantı salonunda ekiple bir araya geldi.

Gale, Ordu'nun depremin ilk gününden itibaren toplam 606 araç ve 2 bin 186 personeli bölgeye gönderdiğini söyledi.

Bilgileri dahilinde 173 tır yardım yapıldığını dile getiren Gale, "Bunun dışında Valiliğimizce yürütülen bir kampanyamız daha var. Gıda maddelerini yine o bölgelere ulaştıracağız. Kamuoyumuzun bu konuda desteğini bekliyoruz." dedi.

Gale, şu ana toplam 5 bin 957 depremzedenin Ordu'ya gelerek ikamet ettiğini anlatarak, "Elimizden geldiğince kayıtlarını yapıyoruz, Uygun yerlere misafir ediyoruz. Otelde kalanlar var. Kamu misafirhanelerimizi açtık. Ayrıca kiralama veya tanıdığının evinde kalanlarımız var. İleriki aşamada diğer imkanlarımızı da değerlendirip gelecek vatandaşlarımızı Ordu'da rahat etmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Adıyaman'dan gelen AFAD görevlisi Fatih Baycan ise "Ne karnımızın acıktığını düşündük, ne uykuyu düşündük. Bütün arkadaşlar özverili bir şekilde çalıştık. Hatta birbirimize sorduk, 'sabah kahvaltı yaptık mı? Yok'. 'Öğlen bir şey yedik mi? Yok'. Hani bunu eleştirmek açısından söylemiyorum. Orada çalışırken ne yemek, ne uyku, ne su, ne çay, ne istirahat gibi bir şey insanın aklına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

- "Bizim ekibimiz 29 canlı vatandaşı çıkarttı"

AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Zeki Yıldırım da duygularının çok farklı olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok büyük sevinç ve çok büyün üzüntü var. Yani ailelerin yaşadıkları anlatılmaz. İlk çıkarttığımız insanların mutluluğu bizi farklı bir yerlere sevk ediyor ama insanların acısı da çok fazla. Biz Ordu olarak iki ekibe ayrıldık. Ben din görevlileri ve gönül elçileriyle çalıştım. Sağ olsun faydalı oldular. Bizim ekibimiz 29 canlı vatandaşı çıkarttı. Vefat sayısını söyleyemeyeceğim, çok üzücü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Ekibim ve arkadaşlarıma adına bize yardımcı oldukları için herkese teşekkür ediyoruz. Biz çocuklarımıza kavuştuk ama Allah oradaki insanların yardımcısı olsun."

AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Emrah Demirbaş da Adıyaman'da 14 gün çalıştıklarını ifade etti.

Demirbaş, orada canlı vatandaşları, çocukları çıkarttıkça çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"14 gün boyunca yorulduğumuzu, acıktığımızı ve uykusuzluğumuzu hiç anlamadık. Gerçekten çok güzel bir duyguydu. Ama çok üzücü olaylar da vardı tabii. Onlar bizi çok etkiledi, Duygularımızın hepsi birbirine karıştı. Allah bir daha yaşatmasın. Daha inşallah böyle şeyler yaşamayız. Burada ne gördük? Gerçekten Türk milletinin birlik ve beraberlik olduğunu bu afet zamanı hepimizin bir anda her şeyin üstesinden gelebileceğimizi anladık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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