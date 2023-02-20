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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekibi yaşadıklarını anlattı

AA

Ordu'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekibi yaşadıklarını anlattı

ORDU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşadıklarını anlattı.

Ordu'dan depremlerin gerçekleştiği ilk günün sabahı yola çıkan ve görevlerini tamamlayarak kente dönen belediyenin farklı birimlerindeki yaklaşık 230 kişiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve mesai arkadaşları karşıladı.

Güler, belediye hizmet binası önündeki karşılamada gazetecilere, belediyenin bazı birimlerinin şu anda bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, bölgeye giden 300'e yakın personelin iş makineleri ve ekipmanlarla yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

İtfaiye ekibinin bölgede canları kurtardığını, sosyal destek ekiplerinin psikolojik destek ile yiyecek ve su konusunda yardımcı olduğunu aktaran Güler, 5 bin kişilik hareketli mobil mutfağın devamlı sıcak yemek ikramında bulunduğunu kaydetti.

Güler, deprem bölgelerinden gelen tüm ekiplere teşekkür etti.

İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl ise depremin ardından 25 kişilik ekibin ilk etapta Malatya'da, sonrasında Adıyaman'da görev aldığını, ilk enkaz çalışmalarında yaklaşık 6 saatlik çalışma neticesinde bir baba ile kızını enkaz altından canlı çıkarttıklarını aktardı.

- "Oradaki insanların yarasına bir nebze merhem olmak için mücadele ettik"

İtfaiye Daire Şube Müdürü Ali Güneş de bir baba ile 7 yaşındaki kızını canlı kurtardıklarını belirterek, "Bizim için enkazdan çıkarttığımız her can gerçekten ümit oldu. Çalışma aşkımız hiç durmadan devam etti. Yaklaşık 72 saat boyunca bütün arkadaşlarım uyumadan, yemeden, içmeden çalıştı, mücadele etti ve bundan bir an olsun şikayet etmedi. Bütün oradaki insanların yarasına bir nebze merhem olmak için mücadele ettik." şeklinde konuştu.

Güneş, Sivas itfaiyesi personeli ile başka bir enkazda 15 yaşında Nalan ismindeki genç kızın yerini tespit ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Enkazın altına girdiğimizde gerçekten yarım metrekarelik bir alanda iki büklüm şekilde duruyordu. Ona ulaşmak için yaklaşık 2,5 saatlik bir zaman sarf ettik. Kızımızı oradan kurtardık. Kurtarırken hareket kabiliyetimizin olmadığı zor bir pozisyondaydı. Nalan'a, 'Ben senin baban yaşındayım, boynuma sarılmanı ve bırakmamanı istiyorum.' dedim. Bir şekilde bana tutunması lazımdı ve alanımız yoktu. 'Ağabey hiç problem değil.' dedi ve boynuma sarıldı. Yani orada bir insanın canına dokunmak, onun hayatına bir umut ışığı olmak çok farklı."

Enkaz altındakilerin kendinden önce yanındaki yakınının çıkarılmasını istediğine işaret eden Güneş, cenazesine ulaştıkları kişilerin yakınlarının kendilerine "Karnınız aç mı, yemek yediniz mi? Biz zaten cenazemizi kabul ettik. Kaç gündür çalışıyorsunuz." şeklindeki söylemleriyle duygulandıklarını ifade etti.

Güneş, gece saat 2 gibi bir kişinin, ne zaman yardıma geleceğini sorduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona saat 5'de geleceğimi söyledim. Saat 4 gibi enkaza girdik. O ağabeyimiz gelip enkaz başında serzenişte bulunmaya başlamış. Ondan sonra biz saat 6 gibi çocuğuna ulaşmak için açtığımız tünelden çıktık. Boynuma sarıldı, 'Hakkını helal et. Müdür buraya benim çocuğumu kurtarmak için benden önce gelmiş.' dedi. Biz durmadık, çabaladık. Oradaki insanların da duasını aldık. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizim kuvvetimiz, birlikteliğimiz, beraberliğimiz depremin şiddetinden daha güçlü, daha büyük. Bu ülke yıkılmaz. Yeter ki biz birlik olalım. Ülkemizin başı sağ olsun."

İtfaiye Daire Şube Müdürü Abdulkadir Güzeltepe de Malatya ve Adıyaman'da birçok zor görevi ifade ettiklerini, insanların yardımlarına koştuklarını belirtti.

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