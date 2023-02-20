Ordu'da trafik kazasında ağır yaralanan mühendis hastanede hayatını kaybetti

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.T. yönetimindeki 52 ADH 295 plakalı tır, 14 Şubat'ta Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısında geçmek isteyen Bektaş Güler'e çarptı.

Ağır yaralanan Güler, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güler, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gıda mühendisi Bektaş Güler'in cenazesinin, memleketi Konya'da toprağa verileceği belirtildi.

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