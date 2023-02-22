Gaziantepli depremzede ikiz bebeklerini Ordu'da dünyaya getirdi

ORDU (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaşadığı şehirden ayrılan Kübra Araz, Ordu'da doğum yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evleri ağır hasar gören Kübra (23) ve Özgür Araz (33) çifti, akrabalarının Fatsa ilçesindeki evine geldi.

Kübra Araz, 19 Şubat'ta ilçedeki özel bir hastanede beklenenden 3 hafta erken "Hüseyin Kerem" ve "Hatice Elif" adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi.

Hastaneden taburcu edilen Kübra Araz, AA muhabirine, deprem sırasında kendilerini dışarı attıklarını, zor bir gün yaşadıklarını söyledi.

Araz, bir süre çadırda kaldıklarını ifade ederek, "Orada kalsaydık zorlanacaktık. Buradaki akrabalarımızın yanına gelmek zorunda kaldık." dedi.

Baba Özgür Araz ise depremi hissettiği anda eşini uyandırdığını, 3 yaşındaki oğlu Bilal'i de alarak dışarı çıktıklarını belirtti.

Depremin uzun sürdüğünü anlatan Araz, şöyle devam etti:

"Baktığımda araba bir gidiyor, bir geliyordu. Babamlar yukarıda kaldığı için onları düşünmeye başladım. Çünkü ben dışarı çıkmıştım, onlar çıkmamıştı. Eşim de hamile olduğu için bu sefer de çocukları düşünmeye başladım, 'Acaba eşime sancı gelir mi, çocuklar düşer mi?' Deprem kesilir gibi oldu ama sonra daha şiddetli vurmaya başladı. Evde çatırdamalar, ayrılmalar görülmeye başladı. Çok şükür canımıza bir şey olmadı ama maddi zararlar oldu. O da önemli değil, inşallah tekrardan onları kazanırız."

Araz, doğum için kız kardeşinin Fatsa'daki evine geldiklerine işaret ederek, "Çünkü çocuklar çadırda yaşamak zorunda kalacaklardı. Bu sefer hastalanacaklardı. Bizim oralar eksi 4-5'leri buluyor. Buraya geldik. Çocuğun bütün eşyalarını orada bırakmıştık. Fatsa'da insanlar bize yardımcı oldu. Halen bile arayanlar var, 'Eksiğiniz var mı?' diye. Çok şükür insanlar yardımcı oluyor." diye konuştu.

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