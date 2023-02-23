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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da depremzede çocuklar tiyatro oyunu izledi

AA

Ordu'da depremzede çocuklar tiyatro oyunu izledi

ORDU (AA) - Ordu'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle faaliyetlerine ara veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), yaşanan sürecin etkilerini bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla çocuk oyunlarını yeniden sahnelemeye başladı.

Çocuklar, OBBKT Salonunda izledikleri "Rapunzel" adlı oyun sayesinde keyifli vakit geçirdi. Çocuk oyunları aynı salonda hafta içi her gün ücretsiz sahnelenecek.

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