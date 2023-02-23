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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor

AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 280 personel ve 217 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yardımların ulaştırmasının yanı sıra deprem bölgesinde altyapı ve üst yapıdan su teminine, cenaze hizmetlerinden temizliğe kadar bölgede her türlü ihtiyacın giderilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır'ı ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Güler'in Adıyaman'daki çalışmalar hakkında bilgi aldığı koordinatör vali olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların gelerek incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Sonel, devletin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak, "Devlet millet el ele, burada güzel bir koordinasyon örneği verildi. Milletimiz çok asil, hem yurt içinden hem yurt dışından çeşitli yardımlar bölgeye ulaştırıldı. Ordu'ya da her yerde özel bir teşekkür var. İlk günden itibaren güzel bir çalışma yürütülüyor. Tüm Ordulu hemşehrilerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Güler ise Ordu olarak yaraları sarmaya devam ettiklerini, ekipleri ilk andan itibaren bölgeye gönderdiklerini kaydederek, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere kendilerine görev bölümü yapıldığını aktardı.

Ekiplerin kısmen yerlerini değiştirdiklerini, bazı yerlere de takviyeler gerçekleştirdiklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Burada ihtiyaçları tespit ettik. Koordinasyon merkezlerinde toplantılar yaptık. Burada yaşam birimleri olarak bahsettiğimiz, içinde tuvaleti, banyosu olan konteyner ihtiyacımız var. Konteynerlerin imalatıyla ilgili çalışma yapıyoruz çünkü çadırlar yeterli olmayabilir. Onların teminini oluşturmaya çalışıyoruz. Yerinde yaptığımız çalışmalarla ihtiyaçları tespit ettik. Şimdi buna göre yeni düzenlemeler yapacağız."

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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