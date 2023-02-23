Ordu'daki trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişilik depremzede aile yaralandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, Halil Uman yönetimindeki 19 UT 988 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek tali yola dönmek isteyen Yakup Kuru'nun kullandığı 34 UF 5002 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 19 UT 988 plakalı otomobilde bulunan Süheyla Yenipınar (29) ve çocukları Hacer Asmin (8), Leyla Deniz (9) ve Selahattin Yenipınar (1) yaralandı.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan ayrılarak geldikleri Ünye'de misafir edildiği öğrenilen Yenipınar ailesi üyeleri, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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