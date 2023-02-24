Ordu'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, OSB Yeni Köprü'den geçen otomobil ve yan yoldan çıkan cipin çarpışması ile Bucak Mahallesi'nde otomobilin, başka bir araca yandan çarptığı anlar yer alıyor.

Sivil Savunma Kavşağı'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücünün yere düşmesi, Soya Kavşağı'nda trafik lambalarında duran araca geriden gelen otomobilin çarpması ile Köprübaşı mevkisinde motosikletin yayaya çarptığı anlar da kameraya yansıdı.

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