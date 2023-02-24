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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da heyelan sonucu 3 ev hasar gördü

AA

Ordu'da heyelan sonucu 3 ev hasar gördü

ORDU (AA) – Ordu'nun Ünye ilçesinde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yapılan incelemede, heyelanda hasar gören 1 evin yıkımına, 2 evi tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

İlçeye bağlı Keş Mahallesi Çoloğlu mevkisinde meydana gelen heyelanda 3 ev hasar gördü. Evleri hasar gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD ekipleri, olay yerindeki 3 evde ve fındık bahçesinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından ekipler, Hicabi Balcı'ya ait evin yıkımını, Ramazan Balcı ve Yaşar Balcı'ya ait evlerin ise tedbir amacıyla boşaltılmasını kararlaştırdı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde ve Ordu'da özellikle bu tür yer altının bentonit madenlerle yüklü olmasının yüzeysel kaymalara vesile olduğunu söyledi.

Keş Mahallesi'nde de yüzeysel kaymanın oluştuğunu vurgulayan Tavlı, "AFAD, hem oradaki hasar tespitini hem de oradaki ileriye dönük yapılaşma ile ilgili sorunları belirlemek için çalışmalar yaptı. Raporlamanın neticesinde biz de oranın neticesini tam manasıyla almış olacağız. Şu anda ilk bakıldığında özellikle Karadeniz'in her noktasında bu tür hadiseler, maalesef yer altındaki bentonit madeninden kaynaklı. Su geçirgenliğinin olmayışından dolayı havzalarında toprakla bentonitin birleştiği noktalarında sıvılaşmaya neden oluyor. Bu da kaymalara, göçüklere neden oluyor. Bu da ilk baktığımızda böyle görünen bir hadise." dedi.

Tavlı, riskli binalarla ilgili kararın verildiğini, bölge ile ilgili raporlamanın ayrıca yapılarak kendilerine bildirileceğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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