Ordu'ya gelen depremzedeler için moral etkinliği düzenlendi

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ORDU (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Ordu'ya gelen depremzedelere yönelik moral etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası kente gelen afetzedelere yönelik Akyazı Su Sporları Eğitim Tesisi'nde çeşitli aktiviteler düzenledi.

Ekiplerce Ordu'da konakladıkları alanlardan alınan 40 aile, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Depremzedeler, daha sonra kano, yelken, tekvando, judo, kick boks, yamaç paraşütü, dart, mangala, satranç, futbol, tenis, badminton ve plaj voleybolu alanlarında çeşitli etkinliklerle moral buldu.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Efe Aktaş, gazetecilere, 11 ili etkileyen deprem sonrası Ordu'ya gelen vatandaşlar için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Çeşitli etkinliklerde onlarla bir araya geldik. Hep birlikte eğleniyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

Aktaş, benzer etkinliklerin bundan sonra da süreceğini sözlerine ekledi.



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