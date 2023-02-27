Ordu'da çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'ndeki bir fındık kırma fabrikası önüne giden Sait ve oğlu Evren Enginyurt ile Y.Z.E. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine baba ile oğlu, Y.Z.E'yi darbetti.

Bu sırada Y.Z.E, üzerindeki tabancayla ateş ettiği Sait ve Evren Enginyurt'u yaraladı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Evren Enginyurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Y.Z.E, olayın ardından emniyet güçlerine teslim oldu.





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