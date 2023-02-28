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ORDU (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Ordu'ya gelen depremzedeler için "İyilik Çarşısı" açıldı.

Ordu Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi ile hayırsever vatandaşların destekleriyle kente gelen afetzedelerin gıda ve giysi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik İyilik Çarşısı'nı hizmete sundu.

Müftülük bahçesinde açılan çarşıya ilişkin gazetecilere açıklama yapan İl Müftüsü İsmail Çiçek, çarşıda giysi, gıda, temizlik, sebze ve meyve reyonlarının bulunduğunu söyledi.

Çiçek, çarşıda her ürün için temsili, düşük bir ücret belirlendiğini, afetzedelerin buradan 500 liraya kadar alışveriş yapabileceğini ve herhangi bir ücret ödemeyeceğini aktardı.



İyilik Çarşısı'nın kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını ifade eden Çiçek, hayırseverin destek olabilmek için il ve ilçe müftülüklerine başvurabileceklerini sözlerine ekledi.



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