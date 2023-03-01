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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da basın toplantısında konuştu:

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da basın toplantısında konuştu:

ORDU (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Enkaz üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmam. Önce yaralarımızı saralım. Sonra tedbirler neyse onu söyleyelim." dedi.

Sarıgül, partisinin Ordu il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Depremin üzerinden 24 gün geçtiğini ifade eden Sarıgül, depremin acısının her gün binlerce yurttaşın yüreğinde olduğunu, kendisinin de bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Sarıgül, bu depremde milletin sağduyulu şefkatini gördüğünü kaydederek, "Allah'ım inşallah bu milletimizden bizleri geri bırakmasın. Allah inşallah devletimize de zeval vermesin. Yardımlaşma ve kaynaşmanın ne demek olduğunu buralarda gördük." diye konuştu.

Doğal afetler ve deprem bakanlığının mutlaka kurulması gerektiğini belirten Sarıgül, "Parlamentoda grubu bulunan bütün partilere çağrımız, bir araya gelmeleri. AK Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret edin. Bu bakanlığı mutlaka kurmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, deprem bölgesindeki ziyaretinde Kızılay'ın, AFAD'ın çalışmalarını gördüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki yöneticilerimiz yanlış yapabilir. Ama Kızılay ve AFAD devletimizin en önemli kurumudur. Bu kurumların yıpratılmasını da kesinlikle doğru bulmayız. Diğer sivil toplum kuruluşları da canla başla çalışıyorlar. Deprem esnasında o, bu ayrımı yapmadan sivil toplum kuruluşları ile devletimizin kuruluşlarının el ele, omuz omuza, yan yana olmasını çok arzu ederim. Enkaz üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmam. Önce yaralarımızı saralım. Sonra tedbirler neyse onu söyleyelim. Türkiye Değişim Partisi, kötüleyen, karalayan bir parti değildir. Bizim partimiz dağıtan değil, toparlayan bir partidir."

EYT'nin Meclis'ten geçmesine de değinen Sarıgül, milyonları sevindiren bu konuda emek veren herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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