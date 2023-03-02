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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklar tiyatro oyuncularının gösterileriyle moral buluyor

AA

Depremzede çocuklar tiyatro oyuncularının gösterileriyle moral buluyor

ORDU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) oyuncuları çocuklara moral vermeye çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesine giden OBBKT oyuncularının, sergiledikleri çeşitli oyunlarla depremzede çocuklara yaşadıklarını bir nebze olsun unutturmaya çalıştığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Adıyaman'a giden tiyatro ekibinin, çocukların yaşadıkları travmanın etkisini en aza indirmek için seferber olduğu vurgulanan açıklamada, oyuncuların her gün 5 ayrı çadır kentte etkinlik düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adıyaman'da her gün çadır kentlerde konuşlanan tiyatro ekiplerimiz sergiledikleri çeşitli oyunlarla çocukların yüzünü güldürüyor. Meddah Abiyle Hikayeler, İbiş ile Memiş, Karagöz-Hacivat, Palyaço Dans Öğreniyor, Nasrettin Hocayla Kıssadan Hisseler, Fındıkgiller ve Keloğlan oyunları ile eğlenen çocuklar programlara yoğun ilgi gösteriyor. OBBKT, bölgede bulunan konteyner ve çadır kentlerdeki çocuklar için oyunlar sahnelemeye devam edecek."

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