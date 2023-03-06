Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yüksel Demirok yönetimindeki 38 AET 288 plakalı yolcu otobüsü, Sahil Caddesi mevkisinde Ziya Aylak'ın kullandığı 32 HE 791 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mert Kandazoğlu, Ogün Dilekçe ve Ensar Gülçiçek yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kandazoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.