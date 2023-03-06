Ordu'da 22 kilogram esrar ele geçirilen otomobildeki 5 kişi tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'da otomobilde 22 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Altınordu ilçesi Eskipazar mevkisinde O.D. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 22 kilogram esrar ele geçirildi.
Ekipler, sürücü ile araçta bulunan B.D, B.K, O.Ç. ile R.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.